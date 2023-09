Estádio Olímpico de Atenas é fechado por problemas estruturais

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/09/2023 - 17:57 Compartilhe

O estádio Olímpico de Atenas, maior infraestrutura esportiva da Grécia, foi fechado por questões de segurança devido a problemas em sua cobertura de vidro e metal, informaram os administradores do local nesta sexta-feira (29).

O teto do estádio, assim como o do velódromo adjacente, “não respeita os níveis regulamentares autorizados em matéria de adequação estática”, declarou o Centro Esportivo Olímpico de Atenas (OAKA) em um comunicado.

Em consequência, “todas as atividades esportivas e culturais praticadas no estádio e no velódromo estão suspensas a partir de hoje”, acrescentou o OAKA, que explicou que vai realizar uma segunda vistoria para confirmar as conclusões da primeira.

Com um peso de 9 mil toneladas, a cobertura de vidro e metal foi idealizada pelo famoso arquiteto espanhol Santiago Calatrava para os Jogos Olímpicos de Atenas 2004, com um custo de 256 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão na cotação atual), 30 milhões de euros (R$ 159 milhões) acima do orçamento inicial.

Construído em 1982 e com capacidade para 69.600 espectadores, o estádio estava recebendo nesta temporada os jogos do Panathinaikos pela Liga Europa.

O clube grego enfrentou lá o Villarreal da Espanha no dia 21 de setembro e tinha agendada a partida contra o Rennes da França para o dia 26 de outubro.

O estádio também recebe provas de atletismo e shows de música, como o do grupo de ‘hard rock’ Guns N’ Roses, realizado em julho.

