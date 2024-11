Estádio do Napoli será palco de música inédita de Pino Daniele

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/11/2024 - 14:50 Para compartilhar:

MILÃO, 23 NOV (ANSA) – Uma música inédita do cantor e compositor italiano Pino Daniele, morto em 2015 aos 59 anos, será apresentada neste domingo (24), antes da partida entre Napoli e Roma pela Série A no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, cidade natal do artista.

“Again” (“De novo”) foi composta por Daniele em 2009, como parte de um projeto acústico nunca concluído. Trata-se de uma balada intimista com o refrão “on the road again” (“de novo na estrada”) e que será acompanhada por um vídeo que mostra o cantor trabalhando no estúdio.

A voz de Daniele, gravada em um show em Londres em 2013, será usada de forma a parecer que ele está apresentando a nova canção, em um projeto liderado pela família do artista e que faz parte das celebrações pelo 10º aniversário de morte, em 4 de janeiro de 2025, e pelos 70 anos de nascimento do astro napolitano, em 19 de março.

“Tocar de forma intimista e acústica era o que Pino preferia, e ele considerava que ‘Again’ estava pronta assim. Nós apenas demos uma ligeira remasterizada”, contaram Sara e Alessandro, filhos do cantor, em uma coletiva de imprensa.

Eles acrescentaram que Daniele deixou um vasto material de músicas inéditas, “algumas prontas, outras demos”. “É preciso entender o que publicar respeitando o artista”, disseram os herdeiros, destacando que não se trata apenas de lembrar a morte de um símbolo musical de Nápoles, mas de um verdadeiro “renascimento”. (ANSA).