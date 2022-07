Estádio de Lusail, palco da final da Copa do Catar-2022, receberá em agosto seu primeiro jogo

O estádio Lusail, no Catar, onde será disputada a final da Copa do Mundo de 2022 em dezembro, receberá sua primeira partida em agosto, como parte do campeonato nacional.

Com 80.000 assentos, o Lusail Iconic Stadium é o maior e o único dos oito estádios do Mundial que ainda não havia recebido uma competição.

O local sediará no dia 11 de agosto uma partida entre dois times populares, Al Rayan e Al Arabi, pela segunda fase do campeonato do Catar, de acordo com o calendário divulgado pela liga de futebol do catari.

Uma fonte do comitê organizador da Copa do Mundo disse à AFP que “a abertura oficial acontecerá mais tarde”.

A Copa do Mundo será realizada no rico emirado de 21 de novembro a 18 de dezembro de 2022, pela primeira vez no inverno e no Oriente Médio.

A partida de abertura será disputada no dia 21 de novembro no Estádio Lusail, localizado 15 km ao norte da capital Doha.

O local sediará 10 dos 64 jogos programados, incluindo a final no domingo, dia 18 de dezembro.

bur-ac/saa/jde/psr/aam