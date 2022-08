Estádio da final da Copa é inaugurado com Brasil representado nas arquibancadas

Estadão Conteúdo 12/08/2022 - 0:27 Compartilhe

O estádio Lusail, que receberá a final da Copa do Mundo do Catar, recebeu nesta quinta-feira sua partida inaugural. O local, cuja capacidade é de 80 mil pessoas, foi palco do jogo entre Al-Rayyan e Al-Arabi, pelo Campeonato do Catar de futebol.

Apesar de estar liberado para sua capacidade total, Lusail recebeu cerca de 20 mil pessoas. Chamou a atenção a presença de um grupo de espectadores vestidos com a camisa da seleção brasileira. A bandeira do País também tremulou nas arquibancadas. No jogo, o Al-Arabi venceu o duelo com o Al-Rayyan, por 2 a 1. O duelo foi válido pela segunda rodada do principal torneio de futebol do Catar.

A seleção brasileira poderá atuar no maior estádio da Copa do Mundo do Catar por quatro vezes ao longo da competição. Na primeira fase, serão dois jogos no Estádio Nacional de Lusail e, nas fases mata-mata, outros dois duelos serão somados, a depender da classificação como primeiro ou segundo colocado do Grupo G.

O Estádio Lusail tem capacidade para 80 mil pessoas e teve sua construção iniciada em 2017. Foi concluído em novembro de 2021, sendo a última arena do Mundial a ficar pronta. Além de seis jogos da fase de grupos, ela receberá partidas de todas as etapas da Copa: oitavas, quartas, semifinal e final. A grande decisão da Copa do Mundo está agendada para 18 de dezembro, um domingo, às 12h (horário de Brasília).

Lusail é uma cidade em construção. Ela nasceu do zero há mais de uma década e, em meio ao deserto catari, promete se tornar lar de cerca de 200 mil pessoas, alocadas em 38 quilômetros quadrados de área. O investimento, incluindo o valor gasto no estádio, está na casa dos R$ 170 bilhões. O custo da construção da arena, isoladamente, é de aproximadamente R$ 3,5 bilhões.

INSPIRAÇÃO E LEGADO

A composição arquitetônica externa do Estádio de Lusail faz alusão às lanternas fanar e sua interação de luz e sombra. Já seu formato se inspira em tigelas e vasos típicos do Oriente Médio. Sem clubes na região, a organização da Copa do Mundo do Catar se preocupou com o legado que essa arena deixará na cidade. Por isso, o estádio será remodelado internamente após o Mundial, dando lugar a escolas, hospital e um centro comercial.