Estádio da Copa de 2022 será inaugurado no Mundial de Clubes no Catar

Um dos futuros estádios da Copa do Mundo de 2022, no Catar, o Education City Stadium será inaugurado no Mundial de Clubes da Fifa, em dezembro. A arena vai receber a estreia do Liverpool, o duelo pelo terceiro lugar e também a grande final da competição, marcada para o dia 21 do último mês do ano.

O novo estádio, com capacidade para 40 mil torcedores, vai receber sua primeira partida oficial no dia 18 de dezembro, no duelo de estreia do Liverpool na competição. O campeão da Liga dos Campeões da Europa vai precisar esperar por dois jogos para conhecer seu primeiro adversário.

O vencedor do confronto entre Al-Sadd Sports Club, anfitrião, e o Hienghène Sport, da Nova Caledônia, vai enfrentar o Monterrey, do México. E o vitorioso desta partida terá pela frente a equipe inglesa.

Três dias depois de receber a estreia do Liverpool, o Education City Stadium receberá a disputa pelo terceiro lugar. O Mundial de Clubes será sediado ainda no Khalifa International Stadium e no Jassim Bin Hamad Stadium, ambos também vão receber partidas da futura Copa do Mundo. O primeiro tem a mesma capacidade de público, foi inaugurado em 1976 e reaberto em 2017, após grande reforma.

O Mundial de Clubes terá início no dia 11 de dezembro. Ainda faltam confirmar dois clubes para a competição: os representantes da Ásia e da América do Sul. Flamengo e Grêmio disputam a semifinal da Copa Libertadores nas próximas semanas, de olho na oportunidade de competir no torneio mundial, no fim do ano.