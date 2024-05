Estádio abandonado do Grêmio pode virar cidade provisória para vítimas de enchentes no RS

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/05/2024 - 16:32 Para compartilhar:

Antiga casa do Grêmio, o Estádio Olímpico Monumental, conhecido popularmente como Olímpico, pode virar cidade provisória para abrigar vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O tricolor gaúcho foi consultado pela Prefeitura de Porto Alegre sobre a possibilidade de utilizar o local, que está abandonado, e colocou o assunto para análise do Conselho de Administração e Conselho Deliberativo. A tendência é de que a definição saia até quarta-feira, devido à urgência da situação. Nas últimas semanas, o estádio foi reativado como centro de coletas de doações.

Além de Porto Alegre, outras três regiões estão sendo considerada para servirem de estruturas provisórias para atender os desabrigados: São Leopoldo, Canoas e Guaíba. Segundo balanço da Defesa Civil, a chuvas histórica registrada no início deste mês no RS afetou 463 municípios, deixando mais de 500 mil pessoas desalojadas e outras 76 mil em abrigos. Ao todo, 157 pessoas morreram e outras 806 ficaram feridas. Ainda há 88 estão desaparecidos.

O Olímpico deixou de ser utilizado pelo Grêmio em 2012, quando o clube inaugurou sua nova arena esportiva. O antigo estádio foi utilizado como parte do pagamento a construtora OAS pela nova casa. Em princípio, a ideia é que o local seja demolido para a construção de um condomínio residencial. Impasse entre a diretoria tricolor e a empresa impedem o início do projeto.

A inauguração do Olímpico aconteceu em 19 de setembro de 1954. com vitória do Grêmio, por 2 a 0, sobre o Nacional-URU. Já a última partida foi em 17 de fevereiro de 2013, quando o tricolor gaúcho derrotou o Veranópolis por 1 a 0, pelo Campeonato Estadual. O estádio recebeu 1767 partidas da equipe gremista, além de jogos da seleção brasileira e concertos internacionais de grande porte, como os show de Madonna, Sting e Eric Clapton.

O Grêmio retomou as atividades na última semana. A equipe tricolor está treinando no CT Joaquim Grava, dependências do Corinthians, e deve contar com a chegada do técnico Renato Gaúcho em São Paulo nas próximas semanas. O clube enfrente Estudiantes e The Strongest, pela Libertadores, no Couto Pereira, em Curitiba.

A CBF adiou os jogos de todos os clubes gaúchos até o dia 27 de maio. A Conmebol também entrou em ação e remarcou as datas da Libertadores. Outra dificuldade diz respeito aos deslocamentos, já que o aeroporto Salgado Filho está com as atividades paradas até o dia 30 de maio.