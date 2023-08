Estadão’ e Zumbi dos Palmares criam curso para profissionais pretos, pardos e de baixa renda

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/08/2023 - 21:56 Compartilhe

O Estadão e a Universidade Zumbi dos Palmares firmaram nesta quarta-feira, 23, parceria inédita para promover um curso de Jornalismo voltado à qualificação de pessoas pretas, pardas e de baixa renda. Será o primeiro programa do gênero a garantir certificação acadêmica com chancela de uma instituição que há duas décadas se dedica à inclusão no ensino superior, promovendo a diversidade e a equidade.

O novo curso será o primeiro desenvolvido pelo Estadão que poderá contar com alunos recém-formados em todas as áreas do conhecimento. Até então, os demais programas educacionais eram exclusivos para graduados de Jornalismo.

O programa terá duração de três meses, é gratuito para os participantes e propiciará ajuda de custo aos alunos. A iniciativa está em fase de captação de recursos por meio de patrocínios de empresas interessadas em promover a diversidade e a equidade no País.

Para Francisco Mesquita Neto, diretor presidente do Estadão, a parceria se soma ao compromisso histórico do grupo de contribuir com a formação de novos talentos na área jornalística e reflete o alinhamento entre as duas instituições. “Em sua história, o Estadão sempre buscou a democracia e a liberdade. A Zumbi dos Palmares busca a liberdade das pessoas, principalmente negras, de acesso à educação e ao mercado de trabalho. Há uma complementaridade de objetivos.”

O curso contará com aulas teóricas e técnicas de Jornalismo em várias plataformas, além de conteúdo acadêmico complementar de Direito, Economia, Política, Ética e Português. Tudo isso com o objetivo de preparar recém-formados de outras áreas do conhecimento para atuar em redações. O curso também terá aulas de inovação em Jornalismo e gestão de carreira, abrindo espaço para os que pretendem empreender na área de comunicação.

José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, revela que o curso terá três pilares: o recorte teórico e acadêmico, o pragmatismo das redações, com o Jornalismo do dia a dia, e as inovações que fazem parte do dinamismo e do futuro da profissão, como o uso da inteligência artificial e as novas tecnologias.

Ao mesmo tempo que reafirma os compromissos históricos do Estadão, a parceria projeta novos caminhos, na visão do diretor de Opinião, Marcos Guterman. “É uma mão de obra bem treinada e que não vinha conseguindo espaço nos grandes jornais. A parceria é uma contribuição para pensarmos em uma mudança de paradigma na formação de jornalistas.”

Curso de ‘focas’ possui dois projetos fixos

Desde 1990, o Estadão desenvolve cursos de Jornalismo para profissionais iniciantes, os ‘focas’, como são carinhosamente chamados nas redações os jovens que estão começando na carreira. Atualmente, há dois projetos fixos: o de Jornalismo, voltado para o aperfeiçoamento em diferentes áreas, e o de Jornalismo Econômico, para os que buscam especialização em macroeconomia e finanças.

Ambos contam com importantes parcerias acadêmicas, a Universidade de Navarra (Espanha) e a Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas (EESP-FGV). Tais certificações garantem aos participantes diferenciais de qualificação e de currículo.

