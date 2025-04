Estações do metrô funcionarão 24 horas para show de Lady Gaga em Copacabana

O MetrôRio confirmou que vai operar com esquema especial para atender ao grande público esperado no show gratuito de Lady Gaga, marcado para sábado, 3 de maio, às 21h, na Praia de Copacabana. As estações localizadas no bairro – Siqueira Campos, Cardeal Arcoverde e Cantagalo – funcionarão de forma ininterrupta das 5h de sábado até às 23h de domingo, 4.

As demais estações do sistema metroviário funcionarão nos horários habituais, das 5h à meia-noite. Após esse horário, elas permanecem abertas apenas para desembarque do público que retorna do evento, até as 7h de domingo.

Durante a ida ao show, a recomendação é que o público utilize preferencialmente a estação Siqueira Campos/Copacabana. Já a estação Cardeal Arcoverde/Copacabana funcionará exclusivamente para desembarque das 16h às 22h, e após esse período, apenas para embarque com cartões previamente adquiridos ou pagamento por aproximação (NFC).

No retorno, a orientação é que os passageiros optem pela estação Siqueira Campos, que possui maior capacidade de embarque, mais acessos, bilheteria e estrutura reforçada de controle de fluxo. As outras duas estações do bairro também estarão abertas 24h e terão reforço no efetivo de segurança e operação.

Durante a madrugada, a linha 2 vai operar entre Pavuna e General Osório/Ipanema. As linhas 1 e 4 seguem normalmente nos trechos Uruguai/Tijuca e Jardim Oceânico/Barra da Tijuca. A integração entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho entre as estações General Osório e Central do Brasil. Já no domingo, a partir das 7h, a linha 2 terá seu trajeto estendido até Botafogo.

O MetrôRio orienta os passageiros a adquirirem antecipadamente os cartões Giro, unitários ou RioCard, e a considerarem também o uso do pagamento por aproximação. A tarifa é de R$ 7,90 por trecho.

O transporte funcionará com regras de segurança: será proibido transportar grandes volumes, caixas de isopor com gelo, garrafas de vidro, cadeiras de praia e outros itens semelhantes. Também não será permitido embarcar descalço, sem camisa ou com trajes de banho.