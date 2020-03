Establishment democrata se une a Biden para frear Sanders

WASHINGTON, 03 MAR (ANSA) – Uma série de apoios anunciados nas últimas horas revela que o establishment do Partido Democrata decidiu se unir em torno do ex-vice-presidente Joe Biden para evitar uma vitória de Bernie Sanders nas primárias para as eleições de 2020.

Após seu triunfo esmagador na Carolina do Sul, onde os negros são maioria no eleitorado democrata, Biden recebeu os apoios oficiais dos dois candidatos que abandonaram a disputa desde o último domingo (1º): o ex-prefeito de South Bend Pete Buttigieg e a senadora por Minnesota Amy Klobuchar, ambos moderados.

Além disso, o ex-congressista do Texas Beto O’Rourke, que desistira em novembro passado, também declarou voto no ex-vice-presidente, que chega fortalecido para esta “Superterça”.

As primárias democratas ficaram restritas a apenas cinco candidatos: Sanders, Biden, a senadora Elizabeth Warren, a congressista Tulsi Gabbard e o ex-prefeito de Nova York Michael Bloomberg, que estreia nas prévias nesta terça (3).

Dia decisivo – A “Superterça” é um dos dias mais importantes do calendário eleitoral dos EUA e costuma ser decisiva para o resultado final das primárias. Neste ano, a data terá prévias em 14 estados, na Samoa America e entre os democratas que vivem no exterior.

A lista inclui Texas e Minnesota, estados de O’Rourke e Klobuchar, respectivamente. Sanders entra na Superterça como favorito, mas os endossos à candidatura de Biden podem consolidar o voto moderado e favorecer o ex-vice-presidente.

Por outro lado, ainda é incerto qual será o impacto da entrada de Bloomberg na disputa, já que ele tende a roubar votos de Biden. A “Superterça” distribuirá um terço (1.344) dos delegados democratas em disputa nas prévias (3.979), e Sanders lidera as pesquisas em dois dos cinco estados mais cobiçados: Califórnia (415 delegados) e Massachusetts (91).

Biden, por sua vez, é favorito na Carolina do Norte (110), e as sondagens apontam uma disputa acirrada no Texas (228) e na Virginia (99).

Em seu perfil no Twitter, o presidente Donald Trump colocou fogo na disputa democrata e disse que estão “preparando um golpe” contra Sanders – os adversários do senador por Vermont alegam que ele seria presa fácil para o republicano nas eleições por causa de suas ideias progressistas, como a universalização do serviço gratuito de saúde. (ANSA)