“Está virando uma novela”, diz Cacau Colucci sobre casamento na pandemia

Em entrevista exclusiva à Quem, a modelo Cacau Colucci contou que viu seus planos mudarem por completo após a pandemia causada pelo novo coronavírus. Desde que o isolamento social e as medidas de contenção do número de infectados se intensificaram, ela mudou duas vezes a data da cerimônia de união com Bruno Lima.

“Meu casamento está virando uma novela! Já mudou de data umas três vezes por causa desta pandemia. Ia ser agora 31 de julho, daí marquei para janeiro e agora junho do ano que vem (risos). Meu Deus! Já estava com 50% do casamento certo”, contou ela, que agora lida com o impasse do vestido de noiva ideal e da decoração do local da cerimônia.

“O casamento ia ser em julho, que é frio, depois passou para o verão e agora junho com friozinho de novo… Eu estou mudando tudo o que eu já tinha visto. Eu queria vestido de manga longa, depois curta, agora longa de novo (risos). Até as cores de flores mudam. Não sei nem se a gente vai estar de máscara! Mas não vou mudar mais de data! Vou casar com máscara ou sem máscara em junho. Se Deus quiser, a gente já vai ter vacina”, afirmou a modelo.

