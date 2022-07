“Está tudo em jogo”, diz Bostic sobre opções de aumento de juro pelo Fed em julho

ST. PETERSBURG, Flórida, EUA (Reuters) – O presidente do Federal Reserve de Atlanta, Raphael Bostic, alimentou nesta quarta-feira expectativas crescentes de uma ação mais agressiva do Fed ao dizer que a inflação de junho acima do esperado pode exigir que os formuladores de política monetária considerem um aumento de 100 pontos-base em sua reunião ao fim deste mês.

“Tudo está em jogo”, disse Bostic a repórteres durante visita a Tampa e St. Petersburgo, após a divulgação de que os preços ao consumidor subiram 9,1% no mês passado contra um ano antes, aceleração em relação a maio, uma surpresa para os analistas.

Embora Bostic tenha dito que precisa estudar melhor os detalhes do relatório, ele sente que “os números de hoje sugerem que a trajetória não está se movendo de maneira positiva… O quanto eu preciso adaptar é realmente a próxima pergunta”.

O Fed elevou as taxas de juros em 75 pontos-base em junho. Antes do relatório do índice de preços ao consumidor divulgado pelo Departamento do Trabalho nesta quarta-feira, a maioria dos analistas e operadores considerava como certo que outro movimento na mesma magnitude ocorreria neste mês.

Mas quando o dado inflação de junho foi publicado, operadores começaram a apostar em aumento de 100 pontos-base na taxa de juros neste mês, precificação que ganhou mais corpo após as falas de Bostic e a divulgação do Livro Bege.

(Por Howard Schneider)