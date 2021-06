‘Está quieto, pois sentiu o baque dos processos’, diz filha de Olavo de Carvalho

Em entrevista ao site Universa, do UOL, Heloisa de Carvalho, de 51 anos, filha do guru bolsonarista Olavo de Carvalho, disse que o pai está mais quieto pois “sentiu o baque” de processos contra ele.

Questionada se o olavismo perde força com investigações contra os membros da família Bolsonaro, ela responde: “Não. O Olavo e seus seguidores só estão mais quietos. Começou a vir muita bomba em cima dele, processos, ele sentiu o baque. Além disso, está internado, com problema de saúde. Acho que só parou de dar munição para a mídia. A relação com a família Bolsonaro continua igual. A força do olavismo não diminui em nada, é que a poeira levantou e eles sumiram esperando a poeira abaixar”.

Recém-filiada ao PT, Heloisa, que sempre se considerou de esquerda e votava no partido desde 1988, rompeu com o pai em 2017, quando pararam de se falar.

“Estávamos no telefone quando ele disse: ‘era tudo que me faltava, uma puta vagabunda se unir a um vigarista maconheiro para me f****’. Desligou na mesma hora e, ali, eu já vi que não me procuraria mais”, disse a advogada, que é autora do livro “Meu Pai, o Guru do Presidente”, em coautoria com o filósofo e youtuber Henry Bugalho, lançado em 2019.

Heloisa diz que, após o rompimento com o pai, notou que seu comportamento passou ser cada vez mais machista, com comentários e ataques às mulheres.

“Ficou mais descarado. Eu era a queridinha dele e acho que romper comigo soltou as bruxas nele para atacar mulheres”, diz a filha de Olavo, que também afirma ter se afastado de toda a família: mãe, sete irmãos e 15 sobrinhos. “Só sinto falta das crianças”.

Heloisa pretende se candidatar à deputada estadual em 2022, e diz que sua luta não é contra seu pai, mas sim contra o obscurantismo.

“Não estou fazendo isso para atacar o Olavo. Sei que ataca, mas minha decisão não foi fundamentada nisso. Uma hora ele não vai estar mais aí, e eu vou continuar minha luta”, diz.

Ela conta que o pai se diz defensor da família tradicional, cristã, católica, porém a própria realidade de Olavo era outra.

“É um delírio discrepante e irracional sendo que teve três mulheres ao mesmo tempo e com os filhos menores de idade dentro de casa. Ele achava que não precisava ir para a escola. Só fui alfabetizada adolescente, quando morava com uma tia. Aos 15, voltei a morar com ele e me deparei com um monte de gente na nossa casa, formando uma seita que se dizia islâmica. Ficavam 20 pessoas dentro de um quarto. Era rezação para lá e para cá, um monte de regra. Eu me converti para pararem de me encher o saco, mas nunca segui a seita”, conta Heloisa.

