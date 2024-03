Esta posição de dormir causa estragos na sua saúde, apontam especialistas

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 20/03/2024 - 1:04 Para compartilhar:

Pessoas que dormem de bruços são mais propensas a vários problemas de saúde, disseram especialistas ao The Mirror , e uma das maiores queixas entre as pessoas que dormem de bruços é a dor lombar.

“Se você já tem problemas no pescoço e nas costas, é quase certo que dormir nesta posição irá piorá-los”, explicou o Dr. Tony Nalda, do Centro de Redução de Escoliose.

Dormir de estômago para baixo também pode dificultar a respiração. “Dormir de frente pode dificultar a respiração profunda porque a posição comprime o diafragma”, continuou Nalda.

Além disso, dormir de bruços pode causar estresse no coração. “Ao pressionar o peito, você dificulta a circulação do sangue”, disse ele.

“Com o tempo, isso aumenta o risco de problemas cardiovasculares, especialmente se você já tiver problemas. Se você tiver dificuldade para respirar profundamente, isso pode aumentar a pressão arterial”, acrescentou.

A posição de dormir de frente parece ser uma verdadeira dor de cabeça em mais de um aspecto.

Dormir de bruços pode causar enxaquecas, nervos comprimidos e outros problemas neurológicos como resultado de dormir com o pescoço torcido.

Dormir de bruços pode até causar mais rugas faciais do que outras posições, devido à forma como a posição faz com que seu rosto se comprima no travesseiro, de acordo com a Sleep Foundation.

As mulheres grávidas também devem evitar dormir de bruços porque isso pode levar à privação de sono, aumento do risco de parto prematuro, trabalho de parto mais doloroso e depressão pós-parto.

Se você tem dor de estômago e deseja um sono de melhor qualidade e saúde melhor, mudar a posição de dormir pode ser uma solução fácil.

“Dormir de costas ou de lado oferece significativamente mais benefícios à saúde e menos desconforto do que dormir de bruços”, disse a Sleep Foundation em seu site.

“Por exemplo, um estudo com pessoas que dormiam com dores nas costas descobriu que aqueles que dormiam de lado ou de costas relataram significativamente menos dores nas costas”, continuaram.

Dormir de lado é especialmente útil para pessoas que sofrem de um problema respiratório chamado apnéia do sono, pois a posição mantém as vias aéreas abertas.

Dormir nas costas mantém a coluna alinhada, mas não é a melhor opção para pessoas com apnéia do sono, pois a língua das pessoas pode voltar para a garganta.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias