‘Está insuportável’: Sarah Jessica Parker lamenta morte de Willie Garson

Willie Garson, que trabalhou com Sarah Jessica Parker em “Sex and the City”, morreu na última terça-feira (21). A atriz lamentou o falecimento do amigo nesta sexta-feira (24), no Instagram. Ela prestou uma homenagem emocionante ao ator. A causa da morte não foi confirmada.

+ ‘Lavem partes íntimas antes do sexo’, diz mulher de Thammy Miranda aos seguidores

+ Casamento de Andressa Urach chega ao fim; modelo lamenta: ‘Não estou bem’

“Está insuportável. Às vezes, o silêncio é uma declaração. Da gravidade. A angústia. A magnitude da perda de uma amizade de mais de 30 anos. A verdadeira amizade que permitiu segredos, aventura, família profissional compartilhada, verdade, concertos, viagens rodoviárias, refeições, telefonemas tarde da noite, a devoção mútua à paternidade e todas as dores e alegrias que a acompanham, triunfos, decepções, medo, raiva e anos passados ​​nos sets (mais especialmente no apartamento de Carrie [sua personagem na série]) e rindo até tarde da noite como Stanford e Carrie e Willie e SJ”, escreveu Sarah.

A atriz aproveitou o momento para confortar o filho de Willie, que tem 20 anos. “Willie, vou sentir falta de tudo sobre você e repassar nossos últimos momentos juntos. Vou reler todos os textos de seus últimos dias e transcrever nossas últimas ligações. Sua ausência é uma cratera que encherei com a bênção dessas memórias e de todas aquelas que ainda estão em recessos ainda por vir à tona. Meu amor e minhas mais profundas condolências a você, querido Nathen [filho do ator]. Você foi e é a luz da vida de Willie e sua maior conquista foi ser seu papai. Estas foram as últimas palavras dele para mim. ‘Ótimas pulseiras’. Boa sorte, Willie Garson”, finalizou.

Instagram will load in the frontend.

Veja também