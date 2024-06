‘Está em casa descansando e sendo medicado’, diz equipe de Luan Santana após cantor ter mal-estar

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 02/06/2024 - 12:52 Para compartilhar:

O cantor Luan Santana, 33, passou por um verdadeiro susto na noite de sábado, 1º, após ter um mal-estar ao chegar no aeroporto Brigadeiro Cabral, em Divinópolis, na região Centro-Oeste de Minas Gerais. O artista, que iria subir no palco da Divinaexpo, precisou cancelar a apresentação e voltar para São Paulo.

‘Está em casa descansando e sendo medicado’

Com exclusividade à IstoÉ Gente, a equipe de Luan Santana deu mais informações sobre o estado de saúde do cantor. Leia abaixo na íntegra!

“No dia 28 de maio, o cantor Luan Santana não estava bem, teve um mal-estar e foi ao Hospital Israelita Albert Einstein de Alphaville, em São Paulo. O médico que lhe atendeu pediu repouso absoluto 4 dias e ele não seguiu a recomendação médica e foi fazer shows. Ontem, sábado, 1º, Luan pegou seu jatinho particular e foi para Minas Gerais, mas não se sentiu bem no avião e cancelou sua apresentação. Ele voltou para São Paulo, onde está em casa descansando e sendo medicado. Assim que ele acordar, vai fazer exames numa unidade hospitalar”, informou a assessoria do artista, que ainda mandou o atestado médico dele.