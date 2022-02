‘Está cuidando da saúde’, diz Graciele Lacerda sobre jejum de Bárbara, do BBB22

Os hábitos alimentares de Bárbara Heck, do BBB22, estão deixando a internet preocupada com a sister. Muitos internautas acreditam que ela tenha algum distúrbio alimentar pela pouca quantidade de comida que ingere, as várias horas de jejum e algumas falas da participante. Porém, Graciele Lacerda, influenciadora fitness, saiu em defesa de Bárbara no Instagram.

+ BBB22: Em conversa com brothers, Pedro Scooby declara: ‘Não quero ser líder’

+ IZA faz desafio de dança e recebe chuva de elogios

“Pessoas que não praticam [jejum] não entendem. Acho engraçado que se ela tivesse comendo batata frita, fast-food, pudim etc não falariam nada. A menina só está cuidando da sua saúde e decidiu continuar mesmo estando lá com toda dificuldade por falta de alimentos”, começou Graciele nos stories.

A equipe de Bárbara também se pronunciou sobre os comentários dos telespectadores a respeito da alimentação da sister. “Ainda que ela tivesse algo, não acreditamos que esta é a melhor forma de demonstrar preocupação. Ela tem uma família e uma vida aqui fora. Pessoas que amam e se preocupam com ela. De forma alguma seríamos negligentes, se percebêssemos que ela não está bem, certamente faríamos algo. Isso é maior do que um jogo. Somos os mais interessados em vê-la bem. Essa pressão pela comida, sobre o que ela come, ou deixa de comer, já passou dos limites do aceitável”, disse um dos administradores das redes sociais dela.

Veja:

Saiba mais