EssilorLuxottica construirá parque solar em Abruzzo, na Itália

Ansai Ansa 12/06/2024 - 13:42

MILÃO, 12 JUN (ANSA) – A EssilorLuxottica, maior grupo do mundo no setor ótico, está realizando uma intervenção inovadora na região de Abruzzo, na Itália, que envolve a recuperação e reconversão de terrenos industriais em Città Sant’Angelo.

Em uma área de quase 40 hectares, o grupo auxiliará na construção de um parque solar para produzir energia renovável e de uma área verde que acolherá atividades esportivas e agrícolas para obter produtos para envio às cantinas das empresas da EssilorLuxottica, com uma abordagem fortemente baseada na circularidade e na sustentabilidade.

O parque solar será o primeiro grande sistema fotovoltaico terrestre construído e gerido diretamente pela EssilorLuxottica e terá uma potência total de 20MW distribuída por uma área de 25 hectares.

Além disso, o espaço será capaz de gerar aproximadamente 30 mil MWh de energia limpa por ano e estará diretamente conectada à unidade de produção da empresa Barberini para maximizar o autoconsumo da energia.

A conclusão das obras do espaço sustentável está prevista para acontecer no início de 2025.

“Demos mais um passo importante para continuar a melhorar a nossa eficiência energética a nível global e para alcançar a neutralidade carbónica de todas as nossas operações em todo o mundo até ao próximo ano, em linha com as ambições do programa de sustentabilidade Eyes on the Planet”, celebrou Francesco Milleri, presidente e CEO da EssilorLuxottica. (ANSA).