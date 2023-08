Esses são os nomes de cães e gatos mais populares no Brasil, segundo pesquisa

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 16/08/2023 - 0:50 Compartilhe

Nesta semana, o PetCenso 2023 divulgou os nomes de cães e gatos mais comuns no Brasil. A pesquisa foi realizada com base no banco de dados da empresa PetLove, que conta com mais de 2,5 milhões de pets cadastrados. O levantamento também indica as raças mais presentes nos lares brasileiros.

Entre as cadelas, Mel ficou em primeiro lugar. Em seguida, Luna e Nina continuam liderando o pódio dos caninos desde o ano passado. Para os machos, o principal nome dado aos pets é Thor, seguido por Luke e Teo.

Os “vira-latas”, animais sem raça definida (SRD), são maioria nos lares brasileiros — representando 40% de todos os cães e 98% de todos os gatos. Ainda entre os cachorros, são comuns também os Shih Tzus, Yorkshire Terriers e Spitz Alemães. Já entre os gatos, aparecem em seguida o Azul Russo, o Gato de Bengala e o Snowshoe.

Já para os felinos, Nina garante o topo do ranking. Mia e Mel ocupam o segundo e terceiro lugar, respectivamente. Além disso, 98% dos bichanos presentes nas casas não têm raça definida, seguido da azul russo e gato de bengala, ambos empatados com 0,2%.

Confira abaixo a lista completa:

Top 10 nomes de cães

Mel;

Luna;

Nina;

Thor;

Amora;

Luke;

Mag;

Maia;

Teo;

Lola.

Top 10 nomes de gatos

Nina;

Mia;

Mel;

Luna;

Lua;

Amora;

Simba;

Chico;

Tom;

Pandora.

