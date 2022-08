Esses são os 3 signos mais atraídos por Libra

Da Redação 11/08/2022 - 4:48 Compartilhe

Você é o tipo de pessoa que pode entrar em uma sala, chama atenção e faz as pessoas se perguntarem: “Quem é esse?” Libra é assim, tem um certo brilho e isso faz com que todos percebam.

As pessoas com signo solar em Libra são tão adoráveis quanto Vênus, a deusa que governa esse signo.

Além disso, Libra também é bem-humorado, justo e charmoso.

Uma vez que as pessoas conhecem um libriano, elas não podem deixar de se apaixonar, e os três signos do zodíaco mais atraídos por Libra sabem disso melhor do que ninguém.



“Libra é um dos dois únicos signos do zodíaco governado por Vênus, então esse fato por si só os torna muito atraentes”, disse a astróloga Jessica D’Angio.

“A energia de Vênus fala de amor, dinheiro e relacionamento, e os librianos são bem dinâmicos ​​em todas essas áreas. Eles são tipicamente charmosos, bem vestidos e muito eloqüentes.”

Quando se trata de relacionamentos, Libra vai além por alguém de quem gosta. Segundo D’Angio, o signo de Libra rege a Sétima Casa da Parceria, que é a casa mais importante a se olhar se o objetivo for um compromisso romântico.

Portanto, os librianos são “simplesmente movidos” pelo compromisso, diz D’Angio. Eles podem definitivamente lidar com relacionamentos casuais, mas só ficarão por perto daqueles com quem eles realmente se vêem tendo um futuro. “Todo mundo adora Libra”, diz D’Angio. Mas três signos do zodíaco são os mais atraídos:

ÁRIES (21 de março a 19 de abril)

Os opostos sempre se atraem na astrologia, e é por isso que Áries está no topo da lista dos signos mais atraídos por Libra.

Há uma atração natural um pelo outro, e a química sexual pode ser intensa.

Também é muito divertido estar perto de Libra, e Áries tem tudo a ver com isso.

Segundo D’Angio, Áries é o signo do “eu”, enquanto Libra é o signo do “outro”. Esses dois podem ajudar a se equilibrar.

“Combinar essas duas energias resulta em um relacionamento agradável, onde cada parceiro pode ser um indivíduo único”, diz ela.

Libra é romance, enquanto Aries é paixão e desejo. Se esses dois passarem do estágio de atração, será um relacionamento emocionante para os dois.

TOURO (20 de abril a 20 de maio)

O signo fixo de terra, Touro, vem em número dois, o que pode ser surpreendente para alguns.

“À primeira vista, não há muita compatibilidade óbvia aqui, mas vejo esse emparelhamento o tempo todo”, diz D’Angio.

“O denominador comum nesta partida é Vênus – tanto Touro quanto Libra são signos regidos por Vênus. Portanto, embora a terra e o ar não se misturem necessariamente bem, a conexão de Vênus torna esta uma combinação sólida.”

Touro está longe de ser superficial, mas eles apreciam um indivíduo fisicamente atraente. Libra é um signo que se esforça para ter uma boa aparência e Touro gosta de levar um estilo de vida vistoso.

Portanto, a aparência e o estilo de Libra chamarão a atenção de Touro, mas sua personalidade calorosa os manterá presos. Além disso, Touro adora ser idolatrado, enquanto Libra adora idolatrar. Segundo D’Angio, pode ser um casamento perfeito.

AQUÁRIO (20 de janeiro – 18 de fevereiro)

Por último, mas não menos importante: Aquário. Ao contrário dos dois últimos signos, Libra e Aquário são signos de ar, portanto, eles têm muitas coisas em comum.

Eles são intelectuais, amam se socializar e valorizam a comunicação em seus relacionamentos.

Aquário é atraído por intelectuais elegantes, e isso é basicamente o que Libra é. Como o humanitário do zodíaco, eles também apreciarão o idealismo de Libra e um forte senso de justiça.

“A principal diferença vem da quantidade de fineza – Libra é muito cuidadoso para não ofender, enquanto Aquário se esforça para sacudir o que for necessário”, diz D’Angio.

Se eles puderem aprender a se relacionar, é uma combinação que pode ser muito divertida.