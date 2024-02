Esses maus hábitos diários estão drenando secretamente sua energia

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 27/02/2024 - 1:24 Para compartilhar:

Desde jantar muito tarde até se movimentar pouco, a chave para evitar aquela crise no meio da tarde tem menos a ver com o que você faz o dia todo e mais a ver com a forma como você o faz.

De acordo com os médicos que conversaram com o HuffPost , aqui estão as maneiras pelas quais você pode estar esgotando seus níveis de energia e dicas sobre como mudar esses hábitos.

Jantando tarde

Há uma razão pela qual o café da manhã leva o título de “refeição mais importante do dia”.

Uma dieta balanceada com alimentos integrais é essencial para manter a saúde e o vigor – mas o cardápio não é o único fator crucial. Independentemente do que esteja no prato, guardar a sua maior refeição para o final do dia pode deixá-lo ainda mais cansado no dia seguinte.

“O ditado ‘tome o café da manhã como um rei, almoce como um príncipe e jante como um indigente’ é, na verdade, baseado na biologia”, disse a Dra. Mary Valvano, médica da BetterNowMD.

“As células do nosso corpo metabolizam os alimentos de forma diferente com base na hora do dia. Comer a mesma refeição às 8h e às 18h pode afetar a capacidade do nosso corpo de usá-la como energia”, explicou Valvano.

Comer tarde da noite pode “prejudicar os níveis de açúcar no sangue e a capacidade de obter energia ideal nas refeições do dia seguinte”, acrescentou ela.

Não dormir o suficiente

Talvez você nunca tenha pensado em conectar os dois, mas Valvano explicou que comer uma grande refeição à noite pode afetar negativamente o ritmo circadiano natural do corpo, interrompendo o sono e dificultando a obtenção de um bom sono.

O médico de medicina interna credenciado pela Parsley Health, Dr. Ruvini Wijetilaka, disse ao HuffPost que as pessoas que têm sono durante o dia provavelmente não estão tendo um sono profundo de alta qualidade o suficiente à noite.

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças recomendam pelo menos sete horas de sono por noite, então, se você estiver dormindo menos, é um hábito quebrar para ter mais energia.

Estudos anteriores mostraram que apertar o botão soneca pode ser benéfico para o bem-estar geral.

Um estudo de dezembro de 2023 publicado na revista Sleep Health sugere que dormir até tarde nos fins de semana pode salvar sua vida a longo prazo.

Os pesquisadores descobriram que duas horas extras de sono no fim de semana podem reduzir as chances de ataque cardíaco ou derrame em 63% – especialmente para pessoas que dormem menos de seis horas durante a semana.

Além disso, uma pesquisa de outubro de 2023 descobriu que dormir mais alguns minutos depois de colocar o despertador no modo soneca pode, na verdade, ajudar os ávidos que dormem no sono a acordar.

O estudo , publicado no Journal of Sleep Research, descobriu que as pessoas que dormiam regularmente dormiam mais e ficavam mais alertas cognitivamente ao acordar, apesar do sono perturbado.

Os especialistas afirmam que as bebidas energéticas podem, na verdade, fazer o oposto daquilo a que se destinam.

As bebidas energéticas já foram associadas a danos à saúde do coração e do cérebro, inflamação, aumento da pressão arterial e muito mais.

“Os riscos mais sérios da cafeína estão principalmente relacionados ao consumo pesado devido ao uso em bebidas energéticas e na forma de suplementos”, disse anteriormente o Dr. Stephen Devries, cardiologista preventivo, em um relatório da Associação Médica Americana .

No entanto, outras fontes de cafeína podem ser benéficas para os níveis de energia.

“Consumir cafeína de fontes como o chá, especialmente o chá verde ou fermentado, pode ajudar a melhorar os níveis de energia, apoiando as mitocôndrias, responsáveis ​​pela produção de energia nas nossas células”, disse Valvano.

Um estilo de vida sedentário

Quer você trabalhe em casa ou no escritório, levar um estilo de vida sedentário – especialmente além de seguir uma dieta rica em açúcar e cheia de alimentos processados ​​– pode esgotar os níveis de energia.

“O exercício regular pode ajudar a melhorar os níveis de energia, aumentando o fluxo sanguíneo e o oxigênio para o cérebro e os músculos”, disse a Dra. Danielle Kelvas, médica de Chattanooga, Tennessee, ao HuffPost. “Procure fazer pelo menos 30 minutos de exercícios de intensidade moderada todos os dias, como caminhada rápida, ciclismo ou natação.”

Kelvas acrescentou que uma dieta de alimentos integrais e não processados, focada na ingestão de uma variedade de frutas, vegetais, grãos integrais e proteínas magras, pode ajudar a manter os níveis de energia ao longo do dia. Ela acrescentou para evitar muito açúcar e alimentos processados, pois podem levar a quedas de energia.

Estresse crônico

Baixos níveis de energia e fadiga são efeitos colaterais conhecidos do estresse e da exaustão emocional .

"Pratique técnicas de gerenciamento de estresse, como meditação, respiração profunda ou ioga, para ajudar a reduzir os níveis de estresse e melhorar a energia", aconselhou Kelvas.





Quando procurar ajuda

Embora alguns trabalhos energéticos e crises de fadiga provavelmente não sejam motivo de preocupação, a Harvard Health recomenda procurar um médico se a fadiga durar mais de uma ou duas semanas – especialmente se você tiver sintomas adicionais, como febre, perda de apetite ou falta de energia. respiração.

“Os baixos níveis de energia podem estar associados a vários problemas de saúde, como infecções, hipotireoidismo, hipertireoidismo e distúrbios do sono”, disse Kelvas. “Fatores de estilo de vida como falta de atividade física, má nutrição e estresse também podem contribuir para baixos níveis de energia. Se você estiver enfrentando níveis baixos de energia persistentes, pode ser uma boa ideia conversar com um médico.”

