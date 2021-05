‘Esse é o filme da minha vida’, diz José Loreto sobre interpretar Casagrande no cinema

José Loreto está ansioso para interpretar o ex-jogador Walter Casagrande no cinema. “É um professorzão. Esse é o filme da minha vida, de uma importância nacional grandiosa”, disse o ator para o jornal O Globo.

+Ariana Grande se casou em segredo no fim de semana, segundo site internacional

+Miss Universo é acusada de ser casada e internautas pedem desclassificação

+Confira famosos que defendem as causas da comunidade LGBTQIA+

José Loreto disse que ficou impactado pela biografia do comentarista e sua luta para superar a dependência química e que o procurou para propor um filme. No entanto, Casão não aceitou na hora e demorou um ano para mudar de ideia e aceitar as filmagens sobre a sua vida.