“Essas coisas acontecem”, diz mãe que fugiu com genro logo depois da filha dar à luz

Após fugir com o namorado da filha que estava grávida, Georgina Aldridge, de 44 anos, falou ao jornal The Sun que “essas coisas acontecem”. A história da traição ganhou repercussão internacional, após Jess Aldridge, de 24 anos, revelar detalhes do ocorrido ao jornal britânico.

Conforme Jess, seu namorado, Ryan Shelton, fugiu com a mãe dela, Georgina, um dia depois do parto do segundo filho do casal. A relação entre genro e sogra teria começado no ano passado após Ryan e Jess se mudarem para a casa de Georgina, por conta da gravidez e do outro filho pequeno do casal.

A mãe de Jess e Ryan se mudaram para a casa da irmã de Georgina, a cerca de 50 quilômetro de onde moravam. No entanto, o casal planeja se mudar em breve para uma casa só deles.

“Não me importo com o que todos pensam, estou apaixonado por Georgina e não me importo com quem sabe disso. As opiniões das outras pessoas não me incomodam em nada. Eu sei o que aconteceu. Cada história tem dois lados e eu sei a verdade por trás de tudo isso”, disse Ryan.

O relacionamento entre genro e sogra foi alvo de críticas sobretudo da família de Jess. “Ficar com o namorado da sua filha é um rancor que muitas pessoas guardariam para sempre”, escreveu um parente em uma rede social.

No entanto, o casal afirma não ligar para as opiniões dos outros. “Nem todo mundo vai gostar do que aconteceu, mas não é da conta deles. Há mais nesta história do que você pensa, mas é tudo o que quero dizer”, afirmou Georgina.

Enquanto isso, Jess continua indignada com a forma como foi abandonada. “Ainda estou furiosa por eles pensarem que podem simplesmente fugir juntos e me deixar para cuidar de duas crianças pequenas”, afirmou ao The Sun.

Relembre o caso

De acordo com Jess, o namorado e a mãe dela flertavam o tempo todo.“Normalmente, eles bebiam e ficavam rindo e brincando na cozinha todas as noites, enquanto meu pai e eu estávamos no sofá assistindo TV. Sentia que algo estava rolando durante meses, mas nunca quis acreditar”, contou em entrevista ao The Sun.

A jovem até chegou a questionar os dois sobre o assunto, mas eles negaram qualquer envolvimento. No entanto, logo após o parto, no dia 28 de janeiro, Jess recebeu uma mensagem de texto de Ryan terminando a relação. Na justificativa, ele afirmou que estava cansado de ser acusado de ter um caso com Georgina.

“Quando voltei para casa do hospital, todas as coisas tinham sumido. Eu sabia que Ryan estaria com minha mãe, mas nenhum deles assumia”, declarou Jess.

Mais tarde, os dois acabaram admitindo o romance. “Eles finalmente admitiram para mim que estavam juntos alguns dias depois. Minha mãe me disse que não pode escolher por quem se apaixona e Ryan me disse a mesma coisa. Foi um chute na cara, eles haviam planejado isso durante toda a minha gravidez”, desabafou.

“Um dia depois de eu descobrir que ela se separou do meu pai, que está se sentindo muito mal. Ele está arrasado. Isso estava acontecendo por seis meses nas minhas costas. É a traição final. Você espera que uma nova avó se apaixone pelo bebê – não pelo pai”, afirmou Jess.

Após toda a confusão, a jovem voltou a morar onde vivia anteriormente com Ryan, cuida dos filhos sozinha e conta com o apoio de seu pai e sua irmã.

