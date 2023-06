Esquiva Falcão enfrenta problemas na Alemanha com confiança e otimismo: ‘Serei campeão mundial’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/06/2023 - 19:10 Compartilhe

A falta de uma academia próxima e de local adequado para alimentação não abalam a confiança e o otimismo de Esquiva Falcão para a disputa do título mundial dos médios, versão Federação Internacional de Boxe (FIB), no próximo sábado, na Alemanha, diante do alemão de origem italiana Vincenzo Gualtieri.

Esquiva esta em Remscheid, cidade a 20 quilômetros de Wuppertal, local da luta. O brasileiro tem feito corridas diárias próximo ao hotel e realiza trabalhos com manopla no jardim que fica em frente de onde está hospedado, sob orientação de auxiliares do técnico Robert Garcia.

“Independentemente das dificuldades, nós damos o que temos. Garra, superação, foco e objetivo”, disse o pugilista, após um treinamento, em vídeo postado nas redes sociais. Esquiva ainda precisa perder um pouco de peso, mas, segundo seus treinadores, o peso limite da categoria (72,575 quilos) será obtido até quinta-feira, véspera da pesagem oficial. A equipe do brasileiro comprou uma balança pela internet para facilitar o controle.

Com dez anos de carreira profissional, o invicto Esquiva Falcão, de 33 anos, soma 30 vitórias, com 20 nocautes. O medalha de prata na Olimpíada de Londres;2012 é o primeiro colocado no ranking da FIB. Gualtieri, de 30 anos, também ainda não perdeu como profissional. São 20 vitórias (sete nocautes) e um empate. Está em terceiro no ranking mundial. Esquiva x Gualtieri vai transmissão do Canal Combate.

