Esquiva Falcão derrota argentino e segue invicto no boxe profissional

O brasileiro Esquiva Falcão venceu o argentino Cristian Fabian Ríos por decisão unânime na noite deste domingo, no Boxing For You, na Arena de Lutas, em São Paulo (SP). Foi o 30º triunfo do atleta capixaba como profissional na categoria dos médios, resultado que manteve sua invencibilidade. O evento teve cinco combates, incluindo duas vitórias brasileiras sobre atletas argentinos.





O medalhista olímpico de Londres 2012 confirmou sua posição de líder do ranking mundial da sua divisão e está credenciado para ainda em 2022 disputar o cinturão da IBF – Federação Internacional de Boxe. Como é o desafiante mandatório, Esquiva poderá trazer um título para o Brasil ainda nesta temporada.

Com estilo dominante, o brasileiro aproveitou a chance de voltar a atuar em casa para dar aquele gás a mais para o desafio mais importante de sua carreira nos próximos meses. Para o argentino, ficou a satisfação de não ter sido nocautedo.

– Busquei o nocaute o todo tempo, mas ele tinha golpes pesados e bom boxe. Eu tinha gás para mais rounds. O argentino está de parabéns! Agora vamos ao cinturão do mundo, sou o primeiro do ranking. Não tem mais ninguém pela frente, estou pronto para levar esse cinturão para o Brasil – contou Esquiva Falcão, que fez sua preparação nos Estados Unidos.

Na preliminar do B4Y, a brasileira Lila Furtado ficou com o título latino do WBC – Conselho Mundial de Boxe ao superar por decisão unânime a argentina Paola Pamela Benavidez nas super-galos. Agora a atleta de Guarulhos (SP) quer voos maiores visando um cinturão mundial ainda neste ano. Com os resultados desta edição do Boxing For You, Brasil e Argentina se enfrentaram por sete vezes e os atletas brazucas levaram vantagem em todos.

Nos outros combates da noite, Eduardo Nascimento “Pará” venceu Alan Felipe Sena por decisão dividida. No segundo combate, Arnaldo de Souza superou Fellipe Bastos por pontos e Vinicius Barros nocauteou Miqueas de Souza no terceiro round.

– O evento Boxing For You cumpriu seu objetivo e colocou o Esquiva Falcão no caminho para ainda em 2022 disputar o tão sonhado cinturão mundial. O Esquiva bateu muito nele, achei que ia cair no terceiro round. Foi uma oportunidade especial que nós e a Top Rank escolhemos para que o atleta se mantenha ativo enquanto não seja definido seu adversário. Em resumo, o Esquiva pegou um cara duro, que não é fácil de ser nocauteado – disse Sergio Batarelli, CEO do B4Y.

– Fico contente pela exibição também da Lila Furtado, a mais nova campeã latina, e também dos estreantes que passaram no ringue do maior evento de boxe da América Latina. Todas as lutas de altíssimo nível – completou o empresário.

O evento contou com a presença de personalidades do esporte como o tetracampeão mundial Popó Freitas, que visitou os atletas nos camarins antes das lutas e esteve na entrega do título latino para Lila Furtado. O pregador Lou também estava na Arena de Lutas.

