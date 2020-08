Esquiva Falcão acredita em mais um título do Flamengo no Brasileirão Boxeador tem luta marcada para o dia 29 de agosto, em São Paulo

Fã declarado do Flamengo, o boxeador Esquiva Falcão aproveitou o bom momento da equipe para palpitar em relação ao Campeonato Brasileiro, que começa neste fim de semana. O atleta acredita que o Rubro-Negro carioca é o time a ser batido na competição devido ao entrosamento e aos investimentos. A equipe comandada por Domènec Torrent encara o Atlético-MG neste domingo, no Rio de Janeiro.

Esquiva treina em Vila Velha (ES) para sua próxima luta, que será em 29 de agosto, no Boxing For You, pela categoria dos médios (72,5 kg). O adversário do medalhista olímpico em Londres-2012 ainda não foi anunciado.

Será o 27º combate do capixaba na carreira profissional e o terceiro na plataforma de boxe. Esquiva segue invicto com a marca de 26 vitórias e 18 nocautes.

Nos intervalos das atividades de boxe, ele sempre comenta futebol nas suas redes sociais, gerando debates com seus fãs, flamenguistas ou não.

– O Flamengo tem um elenco forte. E mesmo com a saída do Jorge Jesus, a filosofia vai ser a mesma, que é ser campeão. Hoje, não tem rival à altura para o time. É um dos maiores momentos da história do clube e acredito que tenha tudo para continuar por mais um tempo – disse Esquiva.

Convidado pela Betfair.net, o capixaba também celebrou esta semana os momentos finais do título do Flamengo de 2019 da Libertadores da América, em suas redes sociais.

No episódio um da série “Todo Resultado É Possível”, o atleta recordou com a emoção o inacreditável triunfo do Rubro-Negro na final da Libertadores de 2019, com gols decisivos de Gabigol nos minutos finais.

