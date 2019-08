‘Esquerdista tipo Psol’, diz Bolsonaro sobre Deltan

Em sua página oficial no Facebook, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) chamou o procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Lava Jato em Curitiba, de “esquerdista tipo PSOL”. As informações são do UOL.

O link compartilhado pelo perfil do presidente redireciona para post da página “Bolsonaro Opressor 2.0”. A mensagem é voltada “pra quem pede o Deltan Dallagnol na PGR”.

O post reúne uma série de declarações dadas por Deltan a jornais e nas redes sociais, posicionando-se contra a ditadura ou criticando atos do presidente.

Há declarações do procurador contra decreto do Planalto que ampliava sigilo de dados e atos do governo e elogios a reportagens sobre as investigações contra o ministro Marcelo Álvaro Antônio (Turismo) ou contra Fabrício Queiroz, ex-assessor do hoje senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) na Assembleia Legislativa do Rio.

Dallagnol está sob pressão no comando da Operação Lava Jato depois que o site The Intercept Brazil obteve e começou a divulgar em parceria com outros veículos de imprensa o teor de conversas do procurador da República com colegas e o ministro da Justiça, Sérgio Moro, no aplicativo de mensagens Telegram.

As mensagens indicam que os procuradores da força-tarefa agiram à margem da lei e extrapolaram suas funções em diversas ocasiões na condução da operação e que Moro, antes de virar ministro, não julgou os casos com a isenção exigida de um juiz.