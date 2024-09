Esquerdista Dissanayaka assume a presidência do Sri Lanka

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/09/2024 - 6:05 Para compartilhar:

O esquerdista Anura Kumara Dissanayaka tomou posse oficialmente nesta segunda-feira (23) como presidente do Sri Lanka após vencer as eleições no país asiático, que sofreu um colapso econômico em 2022.

O político de 55 anos, que se define como marxista, venceu no domingo as primeiras eleições presidenciais organizadas no país desde a explosão da crise há dois anos nesta ilha ao sul da Índia.

Em um cenário de descontentamento popular com as medidas de austeridade impostas em troca de um pacote de resgate do Fundo Monetário Internacional (FMI), Anura Kumara Dissanayaka recebeu 42,3% dos votos.

O líder da oposição parlamentar, Sajith Premadasa, recebeu 32,7% dos votos e o atual presidente, Ranil Wickremesinghe, apenas 17,2%.

“O sonho que carregamos durante décadas finalmente se tornou realidade”, comemorou Dissanayaka no domingo em uma mensagem na rede social X. “Juntos estamos prontos para reescrever a história do Sri Lanka”, acrescentou.

O novo presidente lidera a Frente de Libertação do Povo, um grupo de esquerda que estava na origem de duas insurreições nas décadas de 1970 e 1980 que deixaram mais de 80 mil mortos.

Desde então, Dissanayaka renunciou à lua armada e aceitou amplamente a economia de mercado.

Na campanha, Dissanayaka denunciou as elites “corruptas” responsáveis, na opinião dele, pelo colapso de 2022 e prometeu reduzir os impostos sobre produtos básicos.

A grave crise de 2022 provocou meses de escassez de comida, combustíveis e medicamentos. Também desencadeou grandes protestos que resultaram na fuga do então presidente Gotabaya Rajapaksa quando uma multidão invadiu o palácio presidencial.

