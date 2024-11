Esquerda derrota coalizão de Meloni em eleições regionais

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 18/11/2024 - 18:01 Para compartilhar:

ROMA, 18 NOV (ANSA) – A oposição de centro-esquerda conquistou duas importantes vitórias contra a coalizão de direita da premiê da Itália, Giorgia Meloni, em eleições regionais realizadas entre domingo (17) e segunda-feira (18).

Michele De Pascale, do Partido Democrático (PD), alcançou 56,75% dos votos e foi eleito governador da Emilia-Romagna, histórico bastião “vermelho” no centro-norte do país, superando a candidata Elena Ugolini (40,10%), independente, mas apoiada pelas legendas conservadoras Irmãos da Itália (FdI), Força Itália (FI) e Liga, da primeira-ministra Meloni e dos vice-premiês Antonio Tajani e Matteo Salvini, respectivamente.

Desde sua instituição, em 1970, a Emilia-Romagna nunca foi governada pela direita. Já na Úmbria, Stefania Proietti, candidata independente bancada pelo PD, derrotou a governadora conservadora Donatella Tesei (Liga) por 51,12% a 46,19%.

Situada no centro da Itália, a região também é uma antiga fortaleza do campo progressista, mas passou os últimos cinco anos nas mãos da direita, em meio ao avanço da onda conservadora no país.

Nos dois casos, o PD concorreu em coligação com o antissistema Movimento 5 Estrelas (M5S), reforçando a posição dos que defendem a união da oposição para fazer frente ao governo Meloni. “Trata-se de um resultado extraordinário, e isso confirma a base para a construção da alternativa à direita”, disse a líder do Partido Democrático, Elly Schlein.

Em mensagem no X, a premiê minimizou as diferenças e parabenizou Pascale e Proietti pelos triunfos. “Para além das diferenças políticas, desejo uma colaboração construtiva para enfrentar os desafios comuns e trabalhar pelo bem-estar e futuro de nossas comunidades”, declarou.

A Itália realizou seis eleições regionais em 2024, com três vitórias da centro-esquerda unida: Emilia-Romagna, Sardenha e Úmbria, sendo que as duas últimas eram governadas pela direita, que triunfou em Abruzzo, na Basilicata e na Ligúria. (ANSA).