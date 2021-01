Esquema deplorável antivacina do Butantan

O Governo Bolsonaro começou a armar um jogo de cartas marcadas. Irritado com a acusação de ser responsável pelo atraso na vacinação dos brasileiros, o presidente quer agora posar de grande redentor da vacina e o Ministério da Saúde, junto com a Anvisa, parecem colaborar nesse sentido. Um certo esquema de catimba e procrastinação do aval da Anvisa a Coronavac entrou em prática hoje é começou a ganhar corpo com tratamentos desiguais a processos de aprovação já neste final de semana.

Enquanto a vacina da Fiocruz teve ser pedido de uso emergencial rapidamente aceito, sem qualquer tipo de exigência adicional, a vacina do Butantan foi inicialmente barrada por – argumenta a Anvisa – “falta de alguns dados”. Absoluta lorota política. Salão meras formalidades o que falta na Coronavac, mas cuja a intenção é colocar a vacina de Oxford – defendida por Bolsonaro – na frente.

Auxiliares do Planalto já apontam que a presidência quer fazer um carnaval de marketing, mostrando o mandatário anunciando o início da vacinação com o imunizante de Oxford (que terá menos de duas milhões de doses inicialmente) para que isso represente uma vitória do “mito” sobre o rival João Doria, governador paulista que pilotou diretamente o trabalho para a celeridade da vacinação no País com o imunizante do Butantan.

Nos últimos dias, DORIA teve uma acachapante vitória nesse campo da saúde, ao mostrar resultados extremamente promissores da Coronavac. O Brasil já podia estar vacinando, mas a Anvisa – tomada pela politicagem e aparelhada pelo capitão do Planalto – insiste em adiar o jogo para beneficiar o inquilino do Planalto. Um pena e prática criminosa diante do caos sanitário que o País vive.

Que a Anvisa não cometa essa mancha na sua reputação técnica prorrogando indevidamente uma aprovação que o Brasil inteiro urge para ser o mais breve possível.

