Esqueletos de 14 migrantes são encontrados em barco no Caribe

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/08/2024 - 13:01 Para compartilhar:

ROMA, 7 AGO (ANSA) – Quatorze esqueletos de migrantes foram encontrados na última terça-feira (6) a bordo de um barco a cerca de 10 milhas náuticas da costa do Rio San Juan, na província de María Trinidad Sánchez, ao norte da República Dominicana.

De acordo com a Defesa Civil e a Marinha Dominicana, citadas pela agência Efe, os restos mortais pertencem a cidadãos de vários países africanos, incluindo do Senegal e da Mauritânia, conforme documentação encontrada junto aos corpos.

“Após a localização de um navio de origem e fabricação desconhecidos na costa do Rio San Juan, foram encontrados a bordo 14 esqueletos com identidades de origem senegalesa e mauritana”, informou a Marinha em comunicado à imprensa.

Até o momento, a ossada não foi removida para evitar situações de risco à saúde. O navio foi encontrado pelas autoridades após o alerta feito por um pescador local.

Segundo a imprensa internacional, junto com os restos mortais também foi encontrada uma mochila com 12 pacotes de substância semelhante à cocaína ou heroína, que foi aprendida e entregue à Direção Nacional de Controle de Drogas (DNCD) para fazer análises e confirmar a natureza da substância.

Além disso, no interior da embarcação também havia telefones, outras mochilas e documentos de identificação.

As autoridades presumem que o barco pode ter sido desviado pela corrente, mas não sabem em qual data ou circunstância. Por isso, a Marinha informou que “continuará com a investigação desta descoberta em colaboração com o Ministério Público para determinar as causas e origem desta tragédia marítima de origem estrangeira”. (ANSA).