Esquecido pelos bolsonaristas, Daniel Silveira pede a deputados que cobrem sua liberdade

Silveira foi condenado pelo STF, no julgamento da Ação Penal (AP) 1044, a oito anos e nove meses de reclusão, em regime inicial fechado, por crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo (Crédito: Plínio Xavier / Câmara)