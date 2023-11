Esquecido pelo Criança Esperança, Renato Aragão aparece no Teleton

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/11/2023 - 10:58 Para compartilhar:

O ator Renato Aragão fez uma rara aparição na televisão no sábado, 11, no segundo dia do Teleton 2023.

O humorista de 88 anos gravou um vídeo pedindo doações para o projeto. Este ano, o intérprete de Didi Mocó foi escanteado pela Rede Globo do show do Criança Esperança, celebração que ele apresentou por mais de 30 anos.

No vídeo, Aragão pede doações para o projeto da AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente) durante o programa no SBT. “Vocês já sabem que as doações para o Teleton já começaram? A vida é movimento, e a AACD precisa da gente”, afirmou.

Sem contrato com a Rede Globo desde 2020, o último trabalho dele na TV foi em 2017. A emissora carioca não explicou o motivo dele não ter sido convidado para a edição do Criança Esperança deste ano.

