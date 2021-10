Esquece! Michael se isola no top-5 da artilharia do Flamengo na temporada

Letal no segundo tempo, o Flamengo liquidou a fatura diante do Fortaleza com três gols marcados num intervalo de seis minutos, através de Pedro e Michael, autor de dois tentos na vitória por 3 a 0, no último sábado, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Castelão. E o Robozinho entrou no top-5 da artilharia interna do clube na temporada.

Michael marcou dois gols contra o Fortaleza e chegou a 11 na temporada (Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)

Michael chegou a 11 gols marcados em 46 jogos na temporada, sendo 26 iniciando entre os titulares – assim como no jogo de ontem, em que finalizou quatro vezes, deu 22 passes certos (81% de precisão) e jogou por 83 minutos.

Agora, Michael só não tem mais gols marcados do que Vitinho (12), Pedro (16), Bruno Henrique (18) e Gabigol (27). Ele passa a estar isolado no top-5 agora que deixou Arrascaeta e Rodrigo Muniz (este já a serviço de outro clube), que têm nove gols cada – o atacante revelado no Ninho do Urubu foi negociado com o Fulham, da Inglaterra -, para trás.

Como o próprio Michael brinca desde que adotou o novo visual (coque samurai), quando ele “está feio, esquece!”. E Michael deve seguir com o penteado e a titularidade nesta quarta, quando o Fla receberá o Juventude. Isso porque, mesmo se Bruno Henrique se recuperar de dores musculares e ir a campo, Vitinho está suspenso e aumenta a lista de desfalques do Rubro-Negro.

O Flamengo volta ao Maracanã para duelar com o Juventude às 19h desta quarta-feira, pela 26ª rodada do Brasileirão. O time de Renato Gaúcho, enaltecido por Michael no último sábado, soma 42 pontos, 11 a menos em relação ao Atlético-MG, líder da competição e com dois jogos a mais.

A ARTILHARIA DO FLAMENGO NA TEMPORADA



Gabigol – 27

Bruno Henrique – 18

Pedro – 16

Vitinho – 12

Michael – 11

Rodrigo Muniz – 9

Arrascaeta – 9

Willian Arão – 4

Gustavo Henrique – 3

Everton Ribeiro – 3

João Gomes – 2

Andreas Pereira – 2

Diego – 1

Gerson – 1

Max – 1

Hugo Moura – 1

Thiago Maia – 1

Rodrigo Caio – 1

Bruno Viana – 1

Rodinei – 1

Contra (São Paulo,ABC e Olimpia) – 3

