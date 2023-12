Esquadrão do Papai Noel lança operação antidrogas contra ‘Renas do Mal’ no Peru

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/12/2023 - 15:53 Para compartilhar:

Um esquadrão policial, com um agente disfarçado de Papai Noel, lançou uma operação em um bairro perigoso ao norte de Lima contra uma gangue envolvida no tráfico de drogas em pequena escala.

Na véspera de Natal, agentes disfarçados surpreenderam dois homens que vendiam pasta de cocaína e maconha em uma residência na cidade de Huaral, cerca de 70 quilômetros ao norte da capital peruana, de acordo com imagens e declarações oficiais.

“O pessoal do Grupo Terna se vestiu de Papai Noel para passar despercebido neste bairro perigoso”, disse neste sábado (23) o coronel Walter Palomino, chefe do Esquadrão Verde da Polícia Nacional. “A estratégia foi bem-sucedida. O Natal chegou para os ‘Renos del Mal’ (Renas do Mal)”, acrescentou o oficial.

Há algum tempo, a polícia costuma distrair suspeitos com fantasias e lançar operações em datas especiais. Desta vez, um agente vestido com a tradicional roupa de Papai Noel foi responsável por derrubar a porta da residência invadida com um grande martelo e deter um dos suspeitos.

Durante a ação, dois homens foram presos e centenas de pacotes de pasta de cocaína e maconha foram apreendidos, cujo valor não foi quantificado pelas autoridades.

Um dos detidos foi apresentado à imprensa com o apelido de “El Grinch”, como o popular personagem do filme americano de Natal.

Em 31 de outubro, uma operação semelhante foi realizada em comemoração ao Halloween, também contra suspeitos de tráfico de drogas em pequena escala, um dos crimes que mais cresceu no Peru nos últimos anos. Naquela ocasião, os agentes se vestiram como personagens assustadores para deter dois supostos membros do “Clan Balboa”, que inicialmente pensaram estar sendo alvo de uma brincadeira.

