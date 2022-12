Espumante natural de Altos de Pinto Bandeira (RS) tem Registro de Indicação Geográfica

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/11/2022 - 21:47 Compartilhe

O espumante natural da região de Altos de Pinto Bandeira (RS) foi reconhecido como Indicação Geográfica de Denominação de Origem (DO), segundo o Ministério da Agricultura. O registro foi publicado na Revista da Propriedade Industrial (RPI) nº 2.708, do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi), órgão responsável por conceder o registro. “Com aspectos identificados por meio de avaliações sensoriais, o espumante de Altos de Pinto Bandeira tem características especiais, como acidez equilibrada, ataque adocicado, complexo, fino, harmônico, refrescante, aveludado, cremoso, notas de torrefação, nozes, café, amêndoas, boa persistência, final de boca agradável, retrogosto cítrico/levedura/mel”, disse a pasta em nota.

O produto é nos municípios de Pinto Bandeira, Farroupilha e Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, o equivalente a uma área de 65 quilômetros quadrados. A altitude média dessa área é de 632 metros, com terrenos de relevo ondulado até montanhoso.

