Espumante italiano da F1 vence prêmio anual de melhor do mundo

SAN PAULO, 20 SET (ANSA) – O espumante italiano Ferrari Trento foi escolhido pela sexta vez, sendo a terceira seguida, a mais prestigiosa competição internacional dedicada a esse gênero de vinhos, a “Sparkling Wine Producer of the Year” (Produtor de Espumantes do Ano, em tradução livre).

“Temos reconhecimentos internacionais que certificam a absoluta qualidade das nossas produções. Um brinde à arte vinícola de excelência!”, comemorou, no Facebook, o ministro italiano da Agricultura, Francesco Lollobrigida.

Na edição 2023 da premiação, a Ferrari Trento venceu, além de nove medalhas de ouro, também três de prata. A competição avalia anualmente mais de mil rótulos de mais de 19 países.

A bebida não tem ligação com a montadora italiana de carros de luxo e de corrida, mas patrocina a Fórmula 1, tendo vencido uma concorrência contra o Champagne.

No momento do pódio de cada corrida, é a garrafa Ferrari Trento DOC Jeroboam que os pilotos usam para o tradicional banho de comemoração.

O produto contribui, segundo comunicado, de maneira fundamental para o sucesso da empresa Trentodoc e para os espumantes italianos em geral.

Com um total de 74 ouros e 117 pratas, a Itália supera a França em número de prêmios obtidos. (ANSA).

