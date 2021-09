Esposa expõe ataque racista após Pedro Rocha aplicar a ‘lei do ex’ no Grêmio: ‘Adotaremos medidas legais’ Esse é o segundo caso de racismo envolvendo um jogador e um torcedor rival, somente neste fim de semana

A esposa do atacante Pedro Rocha, Tamy Martins, expôs nesta segunda-feira, pelas redes sociais, um ataque racista de uma mulher que, furiosa, questionava o motivo do atacante do Athletico-PR ter marcado dois gols contra o Grêmio, seu ex clube, neste domingo.

+ Veja a tabela do Brasileirão!

O perfil despeja palavras preconceituosas como “favelado”, além de outros xingamentos. Por fim, comete racismo e chama o jogador de “preto”.

– Não toleramos nenhum tipo de discriminação ou preconceito, principalmente o de injúria racial, e lamentamos profundamente que situações como essa ainda aconteçam!! Adotaremos as medidas legais cabíveis, certos de que estamos fazendo a nossa parte! – postou.

E MAIS:

Esse é o segundo caso de racismo envolvendo jogador e torcida, somente neste fim de semana. No jogo entre CSA e Cruzeiro, pela série B, um torcedor xingou o atacante Iury Castilho de “macaco”, entre outras ofensas.

Outro caso aconteceu recentemente na série B, com Celsinho, do Londrina. Após o jogador sofrer ataques racistas em um jogo contra o Brusque, o time catarinense chegou a acusar o jogador de “falsa imputação de racismo”. Depois, o clube pediu desculpas, mas mesmo assim foi punido com multa e perca de três pontos na competição.

E MAIS:

Veja também