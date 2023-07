Esposa entrega que Leonardo sente ciúme de Zé Felipe com Virginia

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/07/2023 - 8:45 Compartilhe

Virginia Fonseca e Poliana Rocha, sua sogra, fazem questão de demonstrar a amizade nas redes sociais. No entanto, lidar com os relacionamentos do filho Zé Felipe nem sempre foi fácil para a jornalista, nem mesmo para o seu marido, o cantor Leonardo.

Ao “gshow”, de onde são as informações, Poliana disse que precisou de terapia para tratar o ciúme que sentia do filho único. Contudo, o sentimento já estava controlado quando ele envolveu com Virgínia. No entanto, com Leonardo as coisas não mudaram muito. “Confesso que o Leonardo ainda tem um ciuminho (de Virginia)”, entregou.

Segundo Poliana, tem um “relacionamento maravilhoso” com a nora. “Sei até onde posso ir. A gente se respeita muito. A nossa relação está baseada na amizade e na cumplicidade. É uma relação tão maravilhosa que a gente se comunica pelo olhar”, garantiu.

A esposa de Leonardo também destacou o carinho pelas netas Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 8 meses. “Elas são a luz da minha vida e nos divertimos muito juntas. Um dos momentos que amo dividir com elas é quando eu as levo no parquinho. Como avó é ótimo acompanhar o crescimento e o desenvolvimento delas”, destacou.

