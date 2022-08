Esposa do ex-goleiro Bruno lança vaquinha pagar pensão alimentícia do filho e evitar prisão

Da Redação 16/08/2022 - 4:26 Compartilhe

A esteticista Ingrid Calheiros, esposa do ex-goleiro Bruno, lançou uma vaquinha virtual para arrecadar dinheiro e ajudá-lo a pagar dívidas referentes à pensão alimentícia do filho que teve com Eliza Samudio. O caso acontece após um pedido de prisão emitido pela Justiça após diversos atrasos nos pagamentos. As informações são do jornal O Globo.



A campanha buscar arrecadas R$ 90 mil e foi divulgadas em vídeo nas redes sociais de Bruno. No pedido, Ingrid conta como é a situação financeira do ex-goleiro do Flamengo.

“Na semana passada, nós fomos intimados a pagar a pensão de R$ 90 mil, sendo que nós tentamos acordo, nós tentamos planos de pagamento, nós tentamos parcelamento, e nada foi aceito. Lembrando que o Bruno é obrigado a pagar pensão, mas ele é impedido de trabalhar, ele ficou preso por quase dez anos”, diz a mulher.

“Ninguém acredita que ele não tenha mais dinheiro, ninguém acredita que ele tenha perdido tudo para advogados, ninguém acredita que ele não tenha mais nenhum tipo de bem, de renda. Então, eu resolvi criar uma vaquinha online”, completou.

A 17ª Câmara Cível do Rio de Janeiro pediu a prisão de Bruno, por conta de atraso no pagamento da pensão alimentícia. O ex-goleiro cumpre pena em regime semiaberto desde julho de 2019 e, atualmente, mora na Região dos Lagos do Rio.

“Nós não temos esse dinheiro, e eu não sei o que fazer, eu só sei que eu tenho uma filha que depende muito do pai, ela só tem quatro aninhos. Bruno tem mais duas filhas, que também precisam dele. E eu venho aqui pra contar com vocês, você que é fã do Bruno, que conhece o Bruno, que quer ajudar de alguma forma”, alerta Ingrid.

“Criei essa Vaquinha em prol da pensão alimentícia de Bruninho, ao qual não foi aceito um acordo ou plano de pagamento. Somente o pagamento integral suspende o mandado de prisão do Bruno nesse momento. Ele é impedido de trabalhar, mas é obrigado a pagar pensão, sendo que ainda tem mais 3 filhas que dependem do pai”, concluiu.