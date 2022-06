Esposa do deputado Daniel Silveira não comparece a depoimento na Polícia Federal

A advogada Paola da Silva Daniel, esposa do deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) não compareceu ao depoimento marcado pela Polícia Federal (PF) na tarde de sexta-feira (10). As informações são do site UOL.

A defesa de Paola informou a PF, por e-mail, que ainda não teve acesso aos autos do processo. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) determinou, nesta semana, o bloqueio de R$ 100 mil das contas da esposa do deputado porque o valor tinha sido transferido por Daniel após ser multado pela Corte.





De acordo com a publicação, Paola tentou tirar bens e contas do nome do marido para colocá-los em seu nome. Moraes, no mês passado, determinou o bloqueis de bens e imóveis que estavam no nome do deputado.

A defesa, porém, afirma que a mulher é a proprietária desses bens e que a transferência é legal.