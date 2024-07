Esposa do cantor Sorocaba, Biah Rodrigues foi para a UTI após o parto dos gêmeos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/07/2024 - 20:40 Para compartilhar:

Biah Rodrigues, 26 anos, esposa do cantor Sorocaba, 43, que faz dupla sertaneja com Fernando Zor, falou sobre o parto dos gêmeos, Zion e Angelina, ocorrido na última terça-feira, 9. O parto foi realizado em uma maternidade de São Paulo.

A influenciadora revelou que precisou ser internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da maternidade logo após dar à luz por apresentar pressão alta e sinais de pré-eclâmpsia.

+Esposa do sertanejo Sorocaba, Biah Rodrigues é internada na reta final da gravidez de gêmeos

+Fernando, da dupla com Sorocaba, comemora seu aniversário de 40 anos no ‘Churrasco On Fire’

A esposa do artista contou que o menino também precisou de cuidados e foi levado à UTI neonatal devido a um desconforto respiratório. A mãe somente pôde ver os filhos nesta sexta-feira, 12. Agora, todos estão bem e se encontram juntos no quarto, ainda em recuperação.

“Tive que ficar na UTI sem eles. Foi um pesadelo os ver saindo para um lado e eu para o outro. Ao mesmo tempo, eu sabia que Deus estava cuidando de tudo. Oramos e o Senhor restaurou a minha saúde e do Zion. Às vezes, Deus não poupará dos desconfortos do processo para que possamos valorizar o fim”, relatou Biah em nota enviada ao programa “Fofocalizando” (SBT).

Primeiras fotos publicadas

Passado o susto com a mamãe e com um dos bebês, o casal Biah Rodrigues e Sorocaba publicou os primeiros registros dos gêmeos nas redes sociais. Zion nasceu primeiro, às 18h20, com 2,8 kg. Já Angelina veio ao mundo às 18h21 com 2,4 kg.

A influenciadora e o cantor Eles já são pais de Theo, de três anos, e Nanda, de dois.

O parto foi feito na Maternidade São Luiz Star, na Vila Olímpia, na Zona Sul de São Paulo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BIAH RODRIGUES FAKRI (@biahrodriguesz)