Mulher de William Bonner elogia o apresentador por cobertura da tragédia no RS

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/05/2024 - 16:43 Para compartilhar:

A fisioterapeuta Natasha Dantas, esposa de William Bonner, âncora do “Jornal Nacional”, compartilhou no seu perfil do Instagram nesta segunda-feira, 13, um vídeo para elogiar a postura do marido, que está fazendo a cobertura jornalística da tragédia no Rio Grande do Sul diretamente do estado gaúcho.

“Incansável. Humano. Amoroso. Orgulho de você. Te amo”, disse ela.

Desde o início da semana passada, outros jornalistas da Globo, como Ana Paula Araújo, Flávio Fachel e Pedro Vedova estão cobrindo as consequência das fortes chuvas. A apresentadora Patrícia Poeta, que é gaúcha, também esteve presente no estado.

