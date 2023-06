Esposa de William Bonner compartilha registro de férias românticas do casal em Paris

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/06/2023 - 19:38 Compartilhe

O âncora do Jornal Nacional, William Bonner, está aproveitando suas férias ao lado da esposa, a fisioterapeuta Natasha Dantas, com passeios românticos pelas ruas e cafés de Paris.

Da capital francesa, o casal compartilhou registros, através dos Stories do Instagram, nesta segunda-feira (26). Um deles, uma selfie do casal no espelho de um elevador.

“Ele ama uma foto em elevador”, brincou ela na legenda ao apresentar a fisionomia séria do jornalista.

Ainda nos Stories, Natasha registrou paisagens ao ar livre, começando o dia com um passeio pela famosa avenida Champs Élysées, onde se concentram muitas lojas de marcas famosas e de luxo.

Recentemente, Bonner comentou os rumores sobre sua possível aposentadoria, desmentindo os boatos.

Confira a publicação de Natasha Dantas no Instagram:

