Esposa de Tiba Camargos pede ajuda financeira após marido sofrer acidente grave

Andrea Camargos, esposa do influenciador católico Thiago José Camargos, conhecido como Tiba Camargos, atualizou os seguidores sobre o estado de saúde do marido, nesta quarta-feira, 12. Ele segue internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre.

Tiba Camargos sofreu um grave acidente quando tentava salvar um filho de afogamento, no último domingo, 9. Ele acabou batendo a cabeça em uma pedra ao mergulhar.

Em publicação no Instagram, Andréa falou sobre a saúde do marido e pediu ajuda financeira para cobrir os custos do tratamento.

“Diante dos gastos diários que se levantam em todo o tratamento, diante da situação de internação que sabemos que não será curta, diante da próxima cirurgia agendada para sexta-feira, eu venho pedir a sua ajuda. Por favor, veja todo o vídeo para compreender a dimensão do que estamos vivendo. Eu me comprometo a repassar todo o dinheiro que não for usado para obras pró-vida, caso venhamos a contemplar um milagre que abrevie todo esse calvário (e é o que todos pedimos)”, escreveu ela na legenda ao publicar um vídeio no Instagram.

Andrea revelou que, após a primeira cirurgia, o marido precisará de mais uma cirurgia, e que os custos estão sendo arcados sem plano de saúde. Ela pediu ajuda financeira aos seguidores para cobrir o custo da primeira cirurgia, cerca de R$ 100.000, mais as diárias na UTI, que já somam R$ 53.000.

O acidente

No último domingo, 9, Tiba mergulhou no Rio Buricá, na cidade de Alegria, no Rio Grande do Sul, para tentar salvar seu filho, Matias, de um afogamento. O influenciador percebeu que o menino estava com dificuldades para nadar devido ao peso do tênis molhado. Ele bateu a cabeça em uma pedra, perdendo os movimentos.

O influenciador foi socorrido por volta das 18h do domingo, e transferido para um hospital em Porto Alegre, onde realizou exames. Já na segunda-feira, 10, ele foi submetido a uma neurocirurgia, e agora está em processo de recuperação e observação.