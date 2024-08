Esposa de Tiago Leifert, Daiana Garbin fala da recuperação de filha, que teve câncer raro

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/08/2024 - 19:18 Para compartilhar:

A jornalista Daiana Garbin, 42 anos, se emocionou ao falar sobre sua filha, a pequena Lua, de 3 aninhos, que teve um retinoblastoma, um tipo raro de câncer ocular. A menina é fruto de seu casamento com o apresentador Tiago Leifert.

Em seu depoimento, ela confessou que precisa segurar o choro ao fazer atividades simples com a criança.

“Toda vez que levo minha filha ao teatro, ao cinema, é difícil conter as lágrimas”, revelou Daiana durante a sua participação, nesta quinta-feira, 8, no Powertalks, evento do setor de bem-estar que teve rodas de conversa e troca de experiências, que aconteceu em São Paulo.

Daiana falou sobre o diagnóstico da filha, aos 11 meses, e relatou como ela e o marido enfrentaram a situação. Desde a descoberta da doença, o casal passou a fazer campanhas sobre a conscientização do retinoblastoma.

“No Natal do ano passado, tive a maior sensação de gratidão que uma mãe pode ter: ao levar minha filha para ver, pela primeira vez, o Papai Noel, na praça de alimentação de um shopping perto de casa”, lembrou ao lado Bebel Rendeiro e Scheila Santos, do PowerCast, canal de empreendedorismo.

A jornalista aproveitou para alertar que, além de perigosa, o retinoblastoma é uma doença que pode ter uma recidiva a qualquer momento. Ela confessou que os medos ainda rondam sua cabeça.

“Por conhecer a doença e ter noção de como ela é perigosa, ainda tenho medo. Nos primeiros meses entrei no estado de negação. Eu não queria acreditar. A ficha só caiu quando a Lua começou a fazer quimioterapia”, relembrou ela.

