Esposa de Thor Batista rebate críticas por decoração militar em festa de filho

A influenciadora Lunara Campos usou o Instagram neste domingo, 19, para rebater uma seguidora que criticou a decoração do “mêsversário” de Thor II, seu filho com Thor Batista. O evento teve “exército” como tema, com direito a bolo camuflado, tanque de guerra e boneco de soldado. O bebê de 4 meses também vestia uma jaqueta camuflada.

“O mundo precisa de paz, não guerra! Poderia ter um tema de paz, natureza, amor, ao invés de guerra. As crianças precisam ser bem educadas e formadas”, escreveu uma internauta, no post feito por Lunara.

A influenciadora, por sua vez, respondeu: “Olha só! O tema não é guerra. O tema é exército. Thor II está como militar”.

E foi rebatida: “Exército reza missa ou faz guerra?”

Veja:

