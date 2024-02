Esposa de Thiago Silva se desculpa após pedir demissão de Pochettino nas redes

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/02/2024 - 16:04 Para compartilhar:

A esposa do zagueiro brasileiro Thiago Silva, do Chelsea, se desculpou nesta quarta-feira (7) por sua “explosão” ao pedir a demissão do técnico Mauricio Pochettino depois de mais uma derrota dos ‘Blues’.

O time londrino caiu para a 11ª colocação na tabela do Campeonato Inglês no último domingo, derrotado em casa por 4 a 2 pelo Wolverhampton, depois de perder na rodada anterior para o Liverpool por 4 a 1.

Após a partida, Belle Silva publicou no X (antigo Twitter): “É hora de mudar. Se esperar mais será tarde”.

Nesta quarta-feira, ela voltou a usar a mesma rede social para publicar uma mensagem pedindo desculpas: “Desculpe por minha explosão pessoal como torcedora apaixonada do Chelsea ter causado tanto impacto. Sou apaixonada pelo time, fico feliz com as vitórias e triste nas derrotas”.

“Todos queremos a mesma coisa, um time vencedor, vamos Chelsea!”, concluiu Belle.

Pochettino disse na terça-feira que Thiago Silva tinha conversado com ele em particular.

“Veio hoje falar comigo. Não vou contar o que falamos”, disse o treinador. “Veio e queria falar comigo… foi particular. Isso é tudo”.

O Chelsea visita o Aston Villa nesta quarta-feira, no ‘replay’ da quarta rodada da Copa da Inglaterra.

