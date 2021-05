Esposa de Thiago Silva fala sobre perda de peso e revela não ter mais roupas no Brasil

Belle Silva, esposa do jogador Thiago Silva, disse que não tem mais roupas no Brasil. A influenciadora explicou que após emagrecer muito, não ficou com nenhuma das peças antigas que tinha em sua casa, localizada na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

“Agora, estou sem nada no Brasil. Perdi minhas roupas todinhas no Brasil por conta dessa perda de peso. Vou ter que levar bem mais roupas do que estou acostumada”, contou no Instagram. Ela ainda completou, dizendo que o marido mantém as roupas por muito mais tempo.

“Thiago não tem roupa para levar. Homem quase não perde roupa. Fica lá. Na nossa casa do Brasil tem um monte de roupas dele. Quando eu chegar nesse patamar de ter minhas roupas no meu guarda-roupas depois de três anos sem estar grande ou pequeno, vou poder levar roupas para dar para os amiguinhos. Ainda chego nesse patamar”, finalizou.

