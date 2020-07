Esposa de Thammy Miranda diz que planeja ter mais filhos

A modelo Andressa Ferreira respondeu os seguidores nesta segunda-feira (27) e aproveitou para falar sobre a maternidade. Mãe de Bento, ela revelou que tem mais seis embriões congelados nos Estados Unidos e que pretende sim passar por mais gestações no futuro.

Ao responder diversas dúvidas de seus fãs, Andressa se deparou com um comentário que a fez revelar quanto gastou no processo de fertilização in vitro. “Quero comprar um bebê, mas é muito caro”, escreveu uma seguidora. Ao rebater a pergunta, Andressa disse que todo processo, desde hormônios até o parto, custam, em média, US$ 30 mil.

“Não fala tanta besteira sem saber. Melhor se informar a respeito antes. Você não escolhe como vai ser o bebê. É um procedimento ilegal perante à Medicina. Por exemplo, você não poderia escolher a cor dos olhos, o conselho mundial de medicina não permite. Não é ético profissionalmente. E o valor total de uma fertilização in vitro nos Estados Unidos, com hormônios e parto, custa em torno de uns 30 mil dólares”, respondeu.

