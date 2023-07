Esposa de Stênio Garcia fala sobre estado de saúde do ator

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/07/2023 - 19:11 Compartilhe

A esposa de Stênio Garcia, Marilene Saade, publicou nota no Instagram para tranquilizar os fãs sobre o estado de saúde do ator. Segundo Mari, o marido passou por uma bateria de exames, após ser internado neste sábado, 1, por volta das 16h. No hospital na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, ele deu entrada com quadro de septicemia aguda.

Apesar de fortes dores no quadril e nas pernas, Stênio está consciente e respirando normalmente, sem necessidade do uso de máscara de oxigênio;

O ator passou por uma bateria de exames e fez tomografias do crânio, do abdômen e do pulmão. Também passou por testes laboratoriais completos, tanto no dia internação quanto na manhã deste domingo, 2.

Por meio da assessoria do ator, a postagem foi feita nas redes sociais de Mari e Stênio.

“É um quadro de infecção com leucócitos muito altos. Seus sinais vitais estão ótimos, respira normal sem ajuda de aparelhos e está em tratamento para eliminar a bactéria. Ele está sendo medicado, está tomando antibiótico para eliminar a infecção bacteriana, sua esposa Mari Saade está no hospital acompanhando ele, e o médico pediu para que ele não receba visitas até a infecção melhorar”.

